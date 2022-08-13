Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra duas mortes e 161 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.744 óbitos e 1.210.983 casos da doença; dados foram atualizados neste sábado (13) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2022 às 19:58

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 19:58

Neste sábado (13), o Espírito Santo chegou a 14.744 mortes e 1.210.983 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 161 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.326
  2. Vila Velha: 135.807
  3. Vitória: 134.259
  4. Cariacica: 93.041
  5. Linhares: 58.083
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.544
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.533
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.029
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.907
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.890
Até este sábado, mais de 4,19 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.166.234, com 281 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Varíola, Covid, dengue e zika: por que vivemos a era das epidemias?

Covid: 120 mil crianças e adolescentes estão com vacina atrasada no ES

Vacinação infantil: campanha mira poliomielite e outras doenças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Revitalização do Centro de Vitória: definição sobre obras não pode demorar
Editais e Avisos - 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados