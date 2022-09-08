Covid-19: ES registra cinco mortes e seis novos casos em 24 horas

Na quarta-feira (7), o Espírito Santo chegou a 14.802 mortes e 1.214.812 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados cinco óbitos e seis novas infecções em 24 horas.
Os dados foram publicados somente nesta quinta-feira porque os números apresentaram inconsistências na plataforma no dia anterior. "A Secretaria da Saúde informa que, periodicamente, os serviços que lançam as notificações de casos Covid no painel realizam a qualificação do banco de dados. Diante do ajuste, pode haver uma ou outra alteração nos números", afirmou a Sesa.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.752
- Vila Velha: 136.223
- Vitória: 135.079
- Cariacica: 93.423
- Linhares: 58.385
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.729
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.578
- Jardim da Penha (Vitória): 14.108
- Praia do Canto (Vitória): 9.983
- Itapuã (Vila Velha): 9.898
Até esta quarta, mais de 4,26 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.177.276, com 154 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.