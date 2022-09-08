Covid-19: ES registra cinco mortes e seis novos casos em 24 horas

Os dados foram publicados somente nesta quinta-feira porque os números apresentaram inconsistências na plataforma no dia anterior. "A Secretaria da Saúde informa que, periodicamente, os serviços que lançam as notificações de casos Covid no painel realizam a qualificação do banco de dados. Diante do ajuste, pode haver uma ou outra alteração nos números", afirmou a Sesa.

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem: