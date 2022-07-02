Covid-19: ES registra 3 mortes e 2.328 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou, neste sábado (2), a 14.506 mortes e 1.128.675 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 2.328 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 129.255
- Vila Velha: 127.001
- Vitória: 124.173
- Cariacica: 87.339
- Linhares: 54.007
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.095
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.429
- Jardim da Penha (Vitória): 12.669
- Itapuã (Vila Velha): 9.129
- Praia do Canto (Vitória): 9.024
Até este sábado, mais de 3,85 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.064.785. A taxa de letalidade da doença está em 1,29% no Estado.