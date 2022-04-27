Covid-19: ES registra 14.393 mortes e 1.046.216 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.393 mortes e 1.046.216 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado registrou um óbito e teve 223 novos casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.496
- Vila Velha: 116.682
- Vitória: 112.379
- Cariacica: 81.576
- Linhares: 50.252
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.952
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.996
- Jardim da Penha (Vitória): 10.927
- Itapuã (Vila Velha): 8.272
- Praia do Canto (Vitória): 8.052
Até esta quarta-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.029, com 391 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.