Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.769 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta sábado, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.866, com 16 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.