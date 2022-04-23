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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.769 casos confirmados

Estado não registrou óbitos e teve 35 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados neste sábado (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2022 às 18:50

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 18:50

Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.769 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos pelo terceiro dia consecutivo e teve 35 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados neste sábado (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.443
  2. Vila Velha: 116.605
  3. Vitória: 112.246
  4. Cariacica: 81.497
  5. Linhares: 50.240
Ilustração do novo coronavírus
Estado já registra 1.045.621 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.939
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.985
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.918
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.257
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.040
Até esta sábado, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.866, com 16 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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