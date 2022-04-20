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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.510 casos confirmados

Estado registrou um óbito e 119 casos de infecção em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

20 abr 2022 às 18:34

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:34

As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22
As previsões da ciência para a pandemia de Covid-19 em 22 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.510 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado e 119 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (20) por meio do Painel Covid-19. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.367
  2. Vila Velha: 116.552
  3. Vitória: 112.191
  4. Cariacica: 81.467
  5. Linhares: 50.237
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.930
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.978
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.906
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.251
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.031
Até esta quarta-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.423, com 607 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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