Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.510 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.391 mortes e 1.045.510 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado e 119 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (20) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.367
- Vila Velha: 116.552
- Vitória: 112.191
- Cariacica: 81.467
- Linhares: 50.237
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.930
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.978
- Jardim da Penha (Vitória): 10.906
- Itapuã (Vila Velha): 8.251
- Praia do Canto (Vitória): 8.031
Até esta quarta-feira, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.009.423, com 607 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.