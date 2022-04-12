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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.362 mortes e 1.042.977 casos confirmados

Estado registrou uma morte e 203 casos em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:46

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:46

O Espírito Santo chegou ao total de 14.362 mortes e 1.042.977 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 203, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12) por meio do Painel Covid-19. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.253
  2. Vila Velha: 116.351
  3. Vitória: 110.291
  4. Cariacica: 81.383
  5. Linhares: 50.247
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.672
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.943
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.731
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.227
  5. Praia do Canto (Vitória): 7.912
Até esta terça-feira, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.005.377, com 753 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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