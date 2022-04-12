Covid-19: ES registra 14.362 mortes e 1.042.977 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.362 mortes e 1.042.977 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 203, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.253
- Vila Velha: 116.351
- Vitória: 110.291
- Cariacica: 81.383
- Linhares: 50.247
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.672
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.943
- Jardim da Penha (Vitória): 10.731
- Itapuã (Vila Velha): 8.227
- Praia do Canto (Vitória): 7.912
Até esta terça-feira, mais de 3,53 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.005.377, com 753 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.