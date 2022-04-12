Covid-19: ES registra 14.362 mortes e 1.042.977 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.362 mortes e 1.042.977 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.

Em 24 horas, um óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 203, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12) por meio do Painel Covid-19.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Veja o ranking dos bairros com mais infectados: