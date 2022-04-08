Covid-19: ES registra 14.357 mortes e 1.041.033 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.357 mortes e 1.041.033 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, três óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 113, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (8) por meio do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.233
- Vila Velha: 116.126
- Vitória: 108.745
- Cariacica: 81.305
- Linhares: 50.332
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.439
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.912
- Jardim da Penha (Vitória): 10.549
- Itapuã (Vila Velha): 8.197
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.846
Até esta sexta-feira, mais de 3,52 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.002.832, com 238 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.