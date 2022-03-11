Covid-19: ES registra 14.234 mortes e 1.031.525 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.234 mortes e 1.031.525 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados sete óbitos e 779 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (11) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.684
- Vila Velha: 114.236
- Vitória: 106.215
- Cariacica: 80.772
- Linhares: 50.114
Abaixo, segue o ranking de bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.966
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.494
- Jardim da Penha (Vitória): 10.276
- Itapuã (Vila Velha): 7.975
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.662
Até esta sexta-feira (11), mais de 3,43 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 965.471, com 3.363 novas curas em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.