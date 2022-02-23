Covid-19: ES registra 14.069 mortes e 1.016.786 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.069 mortes e 1.016.786 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 2.850 contaminados, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (23), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.755
- Vila Velha: 112.913
- Vitória: 104.134
- Cariacica: 80.203
- Linhares: 49.649
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.542
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.202
- Jardim da Penha (Vitória): 9.982
- Itapuã (Vila Velha): 7.849
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.557
Até esta terça-feira (22), mais de 3,3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 909.644. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.