Covid-19: ES registra 14.059 mortes e 1.013.936 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.059 mortes e 1.013.936 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 17 óbitos e 3.547 contaminados, conforme dados divulgados nesta terça-feira (22), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.727
- Vila Velha: 112.526
- Vitória: 103.940
- Cariacica: 80.115
- Linhares: 49.571
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.501
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.133
- Jardim da Penha (Vitória): 9.947
- Itapuã (Vila Velha): 7.808
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.512
Até esta terça-feira (22), mais de 3,3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 901.822. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.