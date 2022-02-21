Covid-19: ES registra 14.042 mortes e 1.010.389 casos confirmados

Atipicamente, o Painel Covid-19 passou por duas atualizações nesta segunda-feira (21). O título e o texto foram atualizados.

Até esta segunda-feira (21), mais de 3,3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 892.494. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.