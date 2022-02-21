Covid-19: ES registra 14.042 mortes e 1.010.389 casos confirmados

Atualização
21/02/2022 - 7:17
Atipicamente, o Painel Covid-19 passou por duas atualizações nesta segunda-feira (21). O título e o texto foram atualizados.
O Espírito Santo chegou ao total de 14.042 mortes e 1.010.389 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 31 óbitos e 3.578 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (21), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.555
- Vila Velha: 112.210
- Vitória: 103.694
- Cariacica: 79.999
- Linhares: 49.434
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.437
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.072
- Jardim da Penha (Vitória): 9.918
- Itapuã (Vila Velha): 7.770
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.478
Até esta segunda-feira (21), mais de 3,3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 892.494. A taxa de letalidade da doença está em 1,39% no Estado.