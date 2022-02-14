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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.879 mortes e 985.051 casos confirmados

Estado contabilizou 44 óbitos e 7.143 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (14) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:24

Atualização

14/02/2022 - 8:14
Atipicamente, o Painel Covid-19 passou por duas atualizações nesta segunda-feira (14). Título e texto foram atualizados.
Espírito Santo chegou ao total de 13.879 mortes e 985.051 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 44 óbitos e 7.143 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (14), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 119.549
  2. Vila Velha: 109.718
  3. Vitória: 101.805
  4. Cariacica: 79.234
  5. Linhares: 48.493
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.094
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 12.659
  3. Jardim da Penha (Vitória): 9.620
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.475
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.231
Até esta segunda-feira (14), mais de 3,22 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 827.992, com 16.932 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,41% no Estado.

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