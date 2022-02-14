Covid-19: ES registra 13.879 mortes e 985.051 casos confirmados

Atualização
14/02/2022 - 8:14
Atipicamente, o Painel Covid-19 passou por duas atualizações nesta segunda-feira (14). Título e texto foram atualizados.
O Espírito Santo chegou ao total de 13.879 mortes e 985.051 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 44 óbitos e 7.143 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (14), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 119.549
- Vila Velha: 109.718
- Vitória: 101.805
- Cariacica: 79.234
- Linhares: 48.493
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.094
- Praia da Costa (Vila Velha): 12.659
- Jardim da Penha (Vitória): 9.620
- Itapuã (Vila Velha): 7.475
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.231
Até esta segunda-feira (14), mais de 3,22 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 827.992, com 16.932 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,41% no Estado.