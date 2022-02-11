Covid-19: ES registra 13.806 mortes e 972 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.806 mortes e 972.632 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 20 óbitos e 6.152 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (11), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 118.643
- Vila Velha: 108.658
- Vitória: 100.520
- Cariacica: 78.664
- Linhares 48.318
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.894 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 12.502. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 9.410 contaminações.
Até esta sexta-feira (11), mais de 3,19 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 802.982, com 11.101 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,42% no Estado.