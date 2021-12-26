Covid-19: ES registra 13.308 mortes e 628.485 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.795. Na sequência, aparece Vila Velha (79.138), seguida por Vitória (68.679) e Cariacica (48.219). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.167), que fica na Região Sul do Estado.

Coronavírus: ES registrou 279 novos curados em 24h, segundo dados do Painel Covid-19 Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.856 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.066. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.137 contaminações.