Covid-19: ES registra 13.293 mortes e 627.711 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.293 mortes e 627.711 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 264 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (22) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.688. Na sequência, aparece Vila Velha (78.987), seguida por Vitória (68.573) e Cariacica (48.177). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.159), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.830 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.051. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.129 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,35 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 606.512, sendo 279 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.