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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.256 mortes e 625.955 casos confirmados

Estado registrou 3 novos óbitos e 346 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2021 às 17:42

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:42

Espírito Santo chegou ao total de 13.256 mortes e 625.955 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 3 novos óbitos e mais 346 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (15) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES tem 13.256 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.461. Na sequência, aparece Vila Velha (78.713), seguida por Vitória (68.405) e Cariacica (48.022). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.126), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.790 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.012. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.119 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,31 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 604.321, sendo 274 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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