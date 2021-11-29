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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.170 mortes e 620.040 casos confirmados

Foram registrados 10 óbitos e 323 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:51

Publicado em 

29 nov 2021 às 17:51
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES registra 13.170 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 13.170 mortes e 620.040 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 323 novas infecções. Os dados foram divulgados nesta tarde desta segunda-feira (29) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.653. Na sequência, aparece Vila Velha (78.071), seguida por Vitória (67.790) e Cariacica (47.423). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.023), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.697 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.938. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.065 contaminações.
Até esta segunda, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 597.177, com um acréscimo de 624 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO 

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nos números nesta segunda-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou a variabilidade dos números. Segundo a Sesa, devem ser considerados os dados do Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado.
Segundo o Painel Vacina e Confia, 3.072.300 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.477.509 também já receberam a segunda dose. Outras 104.936 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela Sesa, 488.041 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.

Atualização

29/11/2021 - 7:14
Os números de vacinados foram atualizados, seguindo o Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado. As informações foram inseridas no texto.

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