Covid-19: ES registra 13.170 mortes e 620.040 casos confirmados

ES registra 13.170 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.653. Na sequência, aparece Vila Velha (78.071), seguida por Vitória (67.790) e Cariacica (47.423). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.023), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital , permanece em primeiro lugar, com 10.697 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha , com 8.938. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.065 contaminações.

Até esta segunda, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 597.177, com um acréscimo de 624 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nos números nesta segunda-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou a variabilidade dos números. Segundo a Sesa, devem ser considerados os dados do Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado.

Segundo o Painel Vacina e Confia, 3.072.300 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.477.509 também já receberam a segunda dose. Outras 104.936 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela Sesa, 488.041 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.