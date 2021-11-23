Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.123 mortes e tem 617.355 casos confirmados

Foram registrados 12 óbitos e 441 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2021 às 17:14

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 17:14

Espírito Santo chegou ao total de 13.123 mortes e 617.355 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 441 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Painel Covid-19.
Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES tem 13.123 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.312. Na sequência, aparece Vila Velha (77.776), seguida por Vitória (67.509) e Cariacica (47.016). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.956), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.653 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.889. Em terceiro lugar aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.033 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 594.848, com um acréscimo de 441 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação, 3.259.108 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.363.723 receberam a segunda dose. Outras 114.860 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela pasta, 404.173 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.

Veja Também

Secretário do ES nega irregularidades em contrato da pandemia e diz que vai recorrer

ES tem 80% da população adulta totalmente imunizada contra a Covid-19

Vitória, Cariacica e Guarapari começam a vacinar adolescentes em escolas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados