Covid-19: ES registra 12.960 mortes e tem 609.070 casos confirmados

ES registrou 13 mortes em 24h em decorrência do coronavírus, segundo o Painel Covid-19 desta quinta (4) Crédito: Freepik

12.960 mortes e 609.070 casos confirmados de Espírito Santo chegou ao total dede Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 713 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (4) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.145. Na sequência, aparece Vila Velha (76.662), seguida por Vitória (66.556) e Cariacica (46.096). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.766), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.462 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.745. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.950 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 585.988, com um acréscimo de 940 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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