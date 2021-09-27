Covid-19: ES registra 12.526 mortes e 583.276 casos confirmados

Covid-19: ES tem mais de 12.500 mortes Crédito: Freepik

12.526 mortes e 583.276 casos confirmados O Espírito Santo chegou ao total de coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 935 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (27) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.227. Na sequência, aparece Vila Velha (72.916), seguida por Vitória (63.796) e Cariacica (43.980). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.854), que fica na Região Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.027 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.275. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.646 contaminações.

Até esta segunda-feira (27), mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 558.133, com um acréscimo de 941 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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