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Dados da pandemia

Covid-19: ES chega a 13.607 mortes e mais de 897 mil casos confirmados

Estado registrou 22 óbitos e 16.247 contaminações em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:51
Espírito Santo chegou ao total de 13.607 mortes e 897.437 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 22 óbitos e 16.247 contaminações, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (3), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 112.232. Na sequência, aparece Vila Velha (102.090), seguida por Vitória (92.337) e Cariacica (74.396). Na quinta posição está Linhares (45.993), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 14.658 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.647. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.545 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 3 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 716.092, com 11.578 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença caiu novamente e está em 1,52% no Estado.

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