Covid-19: 40.950 doses de vacina da Pfizer chegam ao ES

Novos lotes de vacinas da Pfizer, do laboratório da BioNTech, chegaram ao Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (28). Segundo informações do Ministério da Saúde, os lotes contêm um total de 40.950 doses do imunizante e chegaram em um avião que pousou por volta das 20 horas no Aeroporto de Vitória.
As caixas contendo a vacina da Pfizer são de polietileno e possuem sensores de temperatura monitorados por sinal de celular, o que facilita a verificação do resfriamento correto dos frascos durante todo o trajeto até a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Vitória.
Após o repasse das doses das caixas para as câmaras de refrigeração, as caixas são reenviadas ao Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira (29), as vacinas serão distribuídas aos municípios capixabas.