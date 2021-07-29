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Imunização

Covid-19: 40.950 doses de vacina da Pfizer chegam ao ES

As novas remessas para a vacinação no Estado foram desembarcadas na noite desta quarta-feira (28) ao Aeroporto de Vitória

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 21:23

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

28 jul 2021 às 21:23
Novas remessas de vacinas da Pfizer
Novas remessas da vacina da Pfizer desembarcaram no Aeroporto de Vitória Crédito: Ministério da Saúde
Novos lotes de vacinas da Pfizer, do laboratório da BioNTech, chegaram ao Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (28). Segundo informações do Ministério da Saúde, os lotes contêm um total de 40.950 doses do imunizante e chegaram em um avião que pousou por volta das 20 horas no Aeroporto de Vitória.
As caixas contendo a vacina da Pfizer são de polietileno e possuem sensores de temperatura monitorados por sinal de celular, o que facilita a verificação do resfriamento correto dos frascos durante todo o trajeto até a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em Vitória.  
Após o repasse das doses das caixas para as câmaras de refrigeração, as caixas são reenviadas ao Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira (29), as vacinas serão distribuídas aos municípios capixabas. 
Caixas da Pfizer
Caixas de polietileno acomodam as vacinas da Pfizer Crédito: Ministério da Saúde

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