Corpus Christi: tapetes enfeitam ruas de Castelo e encantam visitantes

As ruas de Castelo, no Sul do Espírito Santo, amanheceram enfeitadas com os famosos tapetes da festa de Corpus Christi. Completando 60 anos, a tradição atrai moradores de diversas regiões capixabas em manifestação de fé, amor e devoção.

A funcionária pública Suerllen Garcia Bronholi saiu com as amigas de Rio Bananal, no Norte do Estado, para prestigiar os tapetes que estão entre as principais manifestações religiosas do Brasil. “Eu vim pela primeira vez quando era noiva ainda, há mais de 20 anos, e aí decidi vim de novo prestigiar os tapetes que são sempre tão lindos”, conta.

Com apenas 43 dias, o filho da moradora Daniela Rizo também já conheceu os encantos dos tapetes de Castelo. “É muito encantador. A gente gosta de ver o trabalho das pessoas que enfrentam o frio para fazer esse trabalho”, diz.

Tapetes enfeitam ruas de Castelo e emocionam visitantes em festa de Corpus Christi

As pessoas que realizaram a confecção dos trabalhos viraram noites para deixarem tudo pronto. São tapetes com mais de cinco mil metros quadrados, que percorrem as principais ruas do Centro de Castelo.

E teve quem deixou de trabalhar para prestigiar os tapetes. Sebastião Carlos é servente de obras e, nesta quinta-feira (8), largou tudo para participar da tradição pela terceira vez. “A festa está maravilhosa, abençoada. Papai do céu abençoou com um dia lindo”, observa.

Para quem é morador de Castelo, ver a cidade cheia de visitantes, conhecendo a cultura e a tradição local, é um dia de pertencimento. É o caso da aposentada Ana Lúcia Moschini, que define a festa como um pedaço de quem ela é. “É um pedacinho do meu coração. É família, união, muita paz, muita benção. É uma festa muito bonita”, relata.

Tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo

Sobre a festa

Uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, a festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, chega a sua 60ª edição neste ano. Segundo informações da prefeitura, foram confeccionados 5 mil metros quadrados, divididos em 17 quadros e 16 passadeiras, que enfeitaram 1,2 quilômetro das ruas do Centro da cidade com temas relacionados à vida eclesial, social, religiosa e cultural. Este ano, o tema central é "Pão em Todas as Mesas".

Para a confecção dos tapetes materiais como: palha de café, pó de café, pó de pneu, pó de serra, pedras, folhas, cipreste, flores, papel, entre outros são pintados e produzidos em um galpão, em Castelo. Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa.