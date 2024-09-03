Corpo de Bombeiros do ES leiloa mais de 60 veículos; veja como participar

Leilão de veículos e sucatas vai acontecer de forma on-line, a partir de 6 de setembro Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) promoverá um leilão on-line de veículos com valor inicial mínimo de R$ 3 mil. Ao todo, são 83 lotes: 62 de automóveis e 21 de sucatas diversas de materiais usados pela corporação, a partir de R$ 50. O evento vai acontecer no dia 21 de setembro, às 9h, mas os lances podem ser feitos a partir do dia 6 de setembro no site liderleiloes.com.br

Entre os automóveis estão caminhões, vans, caminhonetes, carros, motos, quadriciclo, reboque, trailer e 21 lotes de sucatas diversas como: ar-condicionado, equipamentos de academia, computadores, eletrodomésticos, embarcação e motores de popa.

Os lotes de nº 58 e 59 (sucatas de reboques para barcos) e 73 (sucatas de escadas) são os com menor valor inicial, de R$ 50. Já o que tem o maior preço inicial é o lote nº 01, formado por um caminhão Ford Cargo 1933, avaliado em R$ 70 mil.

Também serão leiloados veículos do tipo ambulância, com lances iniciais a partir de R$ 18 mil; motocicletas, com lances iniciais de R$ 3 mil, e veículos pequenos, como um Ford Fiesta, com lance inicial de R$ 7.500.

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo realiza leilão de veículos e sucatas

Como participar

Antes de oferecer um valor, a pessoa precisa fazer um cadastro no mesmo endereço eletrônico onde fará o lance, ou seja, no www.liderleiloes.com.br.

No registro é necessário enviar documentos para análise. Assim que aprovados, o interessado deve aceitar os termos descritos nas condições de venda do leilão, só assim ficará apto a participar.

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Os valores serão oferecidos pelos leiloeiros na sala de disputa. Após o fechamento do lote, o arrematante receberá um e-mail de confirmação de lance vencedor. Também será enviado via e-mail o resumo de arremate com as informações dos lotes adquiridos e valores detalhados.

Visita liberada

Lote 1 ao 62 (veículos) - Pátio 1: Av. Rio Marinho, n°143 – Nova América, Vila Velha, no Departamento de Manutenção do CBMES (Antigo pátio da CESAN - Cobilândia).