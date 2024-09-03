O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) promoverá um leilão on-line de veículos com valor inicial mínimo de R$ 3 mil. Ao todo, são 83 lotes: 62 de automóveis e 21 de sucatas diversas de materiais usados pela corporação, a partir de R$ 50. O evento vai acontecer no dia 21 de setembro, às 9h, mas os lances podem ser feitos a partir do dia 6 de setembro no site liderleiloes.com.br.
Entre os automóveis estão caminhões, vans, caminhonetes, carros, motos, quadriciclo, reboque, trailer e 21 lotes de sucatas diversas como: ar-condicionado, equipamentos de academia, computadores, eletrodomésticos, embarcação e motores de popa.
Os lotes de nº 58 e 59 (sucatas de reboques para barcos) e 73 (sucatas de escadas) são os com menor valor inicial, de R$ 50. Já o que tem o maior preço inicial é o lote nº 01, formado por um caminhão Ford Cargo 1933, avaliado em R$ 70 mil.
Também serão leiloados veículos do tipo ambulância, com lances iniciais a partir de R$ 18 mil; motocicletas, com lances iniciais de R$ 3 mil, e veículos pequenos, como um Ford Fiesta, com lance inicial de R$ 7.500.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilão CBMES2024. O último leilão realizado por um órgão da Secretária Estadual da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foi da Polícia Civil. Segundo a corporação, os 2.013 lances aos 57 veículos resultaram em mais de R$ 1 milhão.
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo realiza leilão de veículos e sucatas
Como participar
- Antes de oferecer um valor, a pessoa precisa fazer um cadastro no mesmo endereço eletrônico onde fará o lance, ou seja, no www.liderleiloes.com.br.
- No registro é necessário enviar documentos para análise. Assim que aprovados, o interessado deve aceitar os termos descritos nas condições de venda do leilão, só assim ficará apto a participar.
Corpo de Bombeiros do ES leiloa mais de 60 veículos; veja como participar -
- Os valores serão oferecidos pelos leiloeiros na sala de disputa. Após o fechamento do lote, o arrematante receberá um e-mail de confirmação de lance vencedor. Também será enviado via e-mail o resumo de arremate com as informações dos lotes adquiridos e valores detalhados.
Visita liberada
Todos os lotes já estão disponíveis para consulta no site do leiloeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a visitação dos bens poderá ser realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, das 10h às 15h, nos endereços:
- Lote 1 ao 62 (veículos) - Pátio 1: Av. Rio Marinho, n°143 – Nova América, Vila Velha, no Departamento de Manutenção do CBMES (Antigo pátio da CESAN - Cobilândia).
- Lote 63 ao 83 - Pátio 2: Rua Holdercim nº1012, CIVIT II, Serra, no galpão da Gerência de Bens do CBMES.