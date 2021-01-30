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Pandemia

Coronavírus: Espírito Santo chega a 5.840 mortes e passa de 293 mil casos

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 20 mortes e 642 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

30 jan 2021 às 17:16

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 17:16

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 5.800 mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou mais 20 mortes e 642 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde deste sábado (30).

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Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.840 mortes provocadas pela doença e 293.030 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.980. Em seguida, aparecem Serra (36.716), Vitória (32.516) e Cariacica (23.641).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.890 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.350.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 275.426. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 885 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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