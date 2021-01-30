Coronavírus: Espírito Santo chega a 5.840 mortes e passa de 293 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 5.800 mortes no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.840 mortes provocadas pela doença e 293.030 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.980. Em seguida, aparecem Serra (36.716), Vitória (32.516) e Cariacica (23.641).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.890 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.350.