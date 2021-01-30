Coronavírus: Espírito Santo chega a 5.840 mortes e passa de 293 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 20 mortes e 642 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde deste sábado (30).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.840 mortes provocadas pela doença e 293.030 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.980. Em seguida, aparecem Serra (36.716), Vitória (32.516) e Cariacica (23.641).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.890 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.350.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 275.426. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 885 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.