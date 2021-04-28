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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.397 mortes e passa de 432 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 77 mortes e 1.754 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:59
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 77 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (28). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.397. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.754 novos casos, chegando a 432.694 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.371. Vila Velha aparece em segundo, com 53.389 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.637) e Cariacica (33.646). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.006 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.589), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (28), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 404.726, sendo 1.673 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 670.524 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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