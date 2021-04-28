Coronavírus: ES registra 9.397 mortes e passa de 432 mil casos

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.754 novos casos, chegando a 432.694 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.371. Vila Velha aparece em segundo, com 53.389 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.637) e Cariacica (33.646).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.006 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.589), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (28), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 404.726, sendo 1.673 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.