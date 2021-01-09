Coronavírus: ES registra 5.307 mortes e passa de 262 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 20 mortes e 1.187 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (09).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.307 mortes provocadas pela doença e 262.157 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 35.256 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (32.606), Vitória (30.023) e Cariacica (21.838). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.433 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.878.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 241.241. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 800 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.