Coronavírus: ES registra 5.307 mortes e passa de 262 mil casos

Vila Velha, com 35.256 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 no ES

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.307 mortes provocadas pela doença e 262.157 pessoas infectadas.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 241.241. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 800 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.