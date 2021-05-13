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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.111 mortes e passa de 455 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 41 mortes e 1.453 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:57

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:57

Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no ES Crédito: Pixabay
Mais 41 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (13). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.111. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.453 novos casos, chegando a 455.400  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.157. Vila Velha aparece em segundo, com 56.264 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.981) e Cariacica (35.668). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.408 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.822), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (13), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 428.672, sendo 1.232 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 776.449 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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