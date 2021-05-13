Coronavírus: ES registra 10.111 mortes e passa de 455 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no ES Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.453 novos casos, chegando a 455.400 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.157. Vila Velha aparece em segundo, com 56.264 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.981) e Cariacica (35.668).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.408 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.822), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (13), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 428.672, sendo 1.232 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.