Confusão e falta de vagas: as queixas dos motoristas em Cachoeiro

O sistema rotativo e a ocupação irregular de vagas de estacionamento nas regiões centrais de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, são alvos de reclamação de quem usa o serviço na cidade. Condutores denunciam problemas nas máquinas para pagamento pelo serviço e a falta de fiscalização para multar os veículos que estacionam irregularmente.

Nas ruas não faltam reclamações. A aposentada Regina Schubert, conta que falta respeito. “É moto se apertando onde dá, carros pulando a vaga do rotativo e estacionando até em frente das garagens e gente nova na vaga de idosos”, disse a aposentada em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos.

O estacionamento rotativo opera na cidade por empresa desde novembro de 2019. Ao todo são mais de 2 mil vagas, entre carros e motos. Os lugares seguem uma classificação de zona azul, próximas à região de comércio e a verde, onde esse fluxo de serviços não é tão grande.

Confusão no rotativo e falta de vagas: as queixas de motoristas em Cachoeiro Crédito: Filipi Vargas

A cabeleireira Celmira Miranda estacionou no centro e quando voltou, estava imprensada por um carro parado de forma irregular. “É muito difícil achar vaga, quando acha. Às vezes o carro da gente é imprensado como vocês viram e é sempre essa dificuldade tremenda que eu encontro aqui em Cachoeiro”, contou.

Para pagar, em dinheiro ou cartão, existem máquinas em locais específicas, pontos de venda em alguns comércios e até aplicativo de celular, mas tem gente que encontra dificuldade.

A administradora Celmira Miranda diz que as máquinas nem sempre estão funcionando de forma adequada. “É complicado porque quando você acha uma máquina, ela não tá funcionando. Além disso, acho complicada para pessoa estacionar. Às vezes, você coloca moedas, não cai, ela devolve. É complicado”, disse Miranda.

Vagas ocupadas irregularmente também geram queixas em Cachoiro Crédito: Filipi Vargas

Fiscalização