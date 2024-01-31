Confira as interdições no trânsito durante o Carnaval de Vitória

O Carnaval de Vitória, realizado entre 2 e 4 de fevereiro, contará com um esquema especial de trânsito durante os dias de festa. Para que os foliões e as escolas possam chegar com tranquilidade ao Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, o trânsito na região sofrerá interdições.
De acordo com a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (GPOT), na sexta-feira (2), às 17h, haverá interdição total do fluxo de veículos na Avenida Dário Lourenço de Souza, onde fica a passarela do samba. O trânsito só será liberado às 6h da segunda-feira (5).
Os motoristas que seguirem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão o bloqueio na frente do Teatro Carmélia. Os veículos deverão entrar na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, a Avenida Santo Antônio.
Para quem estiver no sentido contrário (Santo Antônio-Centro), o bloqueio será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Os condutores deverão acessar a Rua Dom Benedito, que também desemboca na Avenida Santo Antônio.
Durante os três dias de desfiles das escolas, a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, terá mão única para a Praça de Caratoíra.
O acesso à Clínica dos Acidentados poderá ser feito pela Avenida Antônio Pinto de Aguiar (esquina com a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros.
Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli), que dá acesso ao Sambão do Povo.
Atenção, moradores!
Segundo a Guarda Municipal de Vitória (GMV), os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. Todas as interdições serão acompanhadas por agentes da corporação para dar fluidez ao trânsito na região. Ainda assim, a guarda indica o uso de transportes coletivos ou de veículos por aplicativo para acesso ao local dos desfiles.
“Serão dois pontos destinados ao embarque e desembarque de pessoas, sendo um em frente ao Tancredão e o outro, nas proximidades do Mar e Terra. Isso evita dor de cabeça com estacionamento e também permitirá que o folião aproveite o evento sem preocupação”, divulgou a GMV.
Segurança na região
Segundo a guarda, a segurança no interior do evento é de responsabilidade dos organizadores, entre eles a Liga das Escolas e empresas privadas. No entanto, a Guarda Civil Municipal de Vitória realizou um planejamento específico de patrulhamento na área, incluindo grande parte do reforço de efetivo disponível e pontos estratégicos de atuação.
"A atuação dos agentes também contará com a vigilância de 49 câmeras, monitoradas por agentes da Central Integrada de Monitoramento da Guarda de Vitória, e atenção redobrada da Gerência de Inteligência", divulgou a GMV.