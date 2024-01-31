Confira as interdições no trânsito durante o Carnaval de Vitória

Guarda Municipal tem esquema montado para o trânsito durante o Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação / GMV

De acordo com a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (GPOT), na sexta-feira (2), às 17h, haverá interdição total do fluxo de veículos na Avenida Dário Lourenço de Souza, onde fica a passarela do samba. O trânsito só será liberado às 6h da segunda-feira (5).

Os motoristas que seguirem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão o bloqueio na frente do Teatro Carmélia. Os veículos deverão entrar na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, a Avenida Santo Antônio.

Alteração no trânsito do Centro de Vitória durante o Carnaval 2024 Crédito: Google Maps

Para quem estiver no sentido contrário (Santo Antônio-Centro), o bloqueio será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Os condutores deverão acessar a Rua Dom Benedito, que também desemboca na Avenida Santo Antônio.

Durante os três dias de desfiles das escolas, a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, terá mão única para a Praça de Caratoíra.

O acesso à Clínica dos Acidentados poderá ser feito pela Avenida Antônio Pinto de Aguiar (esquina com a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros.

Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli), que dá acesso ao Sambão do Povo.

Atenção, moradores!

Segundo a Guarda Municipal de Vitória (GMV), os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. Todas as interdições serão acompanhadas por agentes da corporação para dar fluidez ao trânsito na região. Ainda assim, a guarda indica o uso de transportes coletivos ou de veículos por aplicativo para acesso ao local dos desfiles.

“Serão dois pontos destinados ao embarque e desembarque de pessoas, sendo um em frente ao Tancredão e o outro, nas proximidades do Mar e Terra. Isso evita dor de cabeça com estacionamento e também permitirá que o folião aproveite o evento sem preocupação”, divulgou a GMV.

Segurança na região

Segundo a guarda, a segurança no interior do evento é de responsabilidade dos organizadores, entre eles a Liga das Escolas e empresas privadas. No entanto, a Guarda Civil Municipal de Vitória realizou um planejamento específico de patrulhamento na área, incluindo grande parte do reforço de efetivo disponível e pontos estratégicos de atuação.