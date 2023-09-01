Como você definiria a cidade de Vitória em uma palavra? Conte para A Gazeta

Vitória é conhecida por suas belas paisagens, pelos dias de sol, pelas praias e pelo vento sul. Mas, como nenhuma cidade é imune a críticas, essas qualidades positivas esbarram em algumas reclamações de moradores e visitantes da capital do Espírito Santo.

Entre as contradições e desafios de uma cidade grande, Vitória completa 472 anos no próximo dia 8 de setembro. Dentro das celebrações do aniversário, A Gazeta gostaria de saber: como você definiria a capital capixaba em apenas uma palavra? Que adjetivo, na sua opinião, resume a sua relação com a cidade?