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Aniversário

Como você definiria a cidade de Vitória em uma palavra? Conte para A Gazeta

Capital do Espírito Santo completa 472 anos no próximo dia 8 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 10:34

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 10:34

Vitória é conhecida por suas belas paisagens, pelos dias de sol, pelas praias e pelo vento sul. Mas, como nenhuma cidade é imune a críticas, essas qualidades positivas esbarram em algumas reclamações de moradores e visitantes da capital do Espírito Santo. 
Entre as contradições e desafios de uma cidade grande, Vitória completa 472 anos no próximo dia 8 de setembro. Dentro das celebrações do aniversário, A Gazeta gostaria de saber: como você definiria a capital capixaba em apenas uma palavra? Que adjetivo, na sua opinião, resume a sua relação com a cidade? 
Deixe a sua contribuição no formulário abaixo. No dia do aniversário de Vitória, algumas respostas serão publicadas em A Gazeta.

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