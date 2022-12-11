Como Jardim Camburi se transformou em um bairro com cara de cidade?

1966 - Trabalhadores no canteiro de obra das 101 primeiras casas de Jardim Camburi Crédito: Antonio Carlos Gemada Sessa Netto

Quando o folclórico empresário José Maria Vivacqua Santos comprou em 1957 um loteamento no final da praia de Maruhype – como a praia de Camburi era chamada na grafia da época –, ninguém imaginava que dali poderia surgir o bairro mais populoso do Espírito Santo.

Ainda sem acessos adequados para automóveis (os carros passavam pela ponte da Passagem e por dentro da Pedra da Cebola) e com o comércio mais próximo só em Goiabeiras, a 5 quilômetros de distância, a área onde hoje está Jardim Camburi não atraía muitos investidores até o final da década de 1970.

Jardim Camburi - 55 anos

"Eram duas casas, a casa de lavoura e a de papai. Não tinha estrada, era barro puro. Para ter água, tinha que ter poço artesiano. Era como ir para Guarapari, um lugar de veraneio" José Eduardo Vervloet dos Santos, 70 anos - Empresário e filho de José Maria Vivácqua

Em 1928, um outro empreendedor, o coronel Manoel Nunes do Amaral Pereira havia tentado transformar a área, que fazia parte da sua fazenda, em um loteamento. No entanto, distante do restante da Capital, a ideia não foi para frente.

O boom de Jardim Camburi foi a partir do final da década de 1960, quando a crise do café mobilizou o governo federal a investir na industrialização. Era o início dos “grandes projetos industriais” do Espírito Santo, com a construção do Porto de Tubarão (1966), as primeiras usinas da Vale (1969), a Aracruz Celulose (1978), hoje Suzano, e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (1983), atualmente chamada de ArcelorMittal Tubarão.

Com a expansão urbana, Jardim Camburi se tornou o lar das novas famílias que migraram para Vitória e também das gerações que iniciavam suas famílias naquelas décadas a partir de 1960.

A última contagem oficial do Censo do IBGE encontrou 39.157 habitantes, em 2010. A Associação de Moradores do bairro estima que em 2022 haja 60 mil pessoas. Considerado um “bairro cidade”, Jardim Camburi supera em números a maior parte dos municípios do Espírito Santo. Ainda assim, embora possa se pensar o contrário, nunca houve um pedido oficial ao Legislativo estadual pela emancipação do bairro.

Em 2022, Jardim Camburi comemora 55 anos e A Gazeta preparou um especial com números e curiosidades sobre o “bairro cidade”.

E se fosse município? Se fosse um município, Jardim Camburi seria o 12º com maior população do Estado, a frente de cidades como Nova Venécia (50.751 habitantes), Barra de São Francisco (45.301 habitantes) e Santa Maria de Jetibá (41.588 habitantes). 1. Serra: 536.765 habitantes

2. Vila Velha: 508.655 habitantes

3. Cariacica: 386.495 habitantes

4. Vitória: 369.534 habitantes

5. Cachoeiro de Itapemirim: 212.172 habitantes

6. Linhares: 179.755 habitantes

7. São Mateus: 134.629 habitantes

8. Guarapari: 128.504 habitantes

9. Colatina: 124.283 habitantes

10. Aracruz: 104.942 habitantes

11. Viana: 80.735 habitantes

12. Jardim Camburi: 60 mil habitantes

Os boons de Jardim Camburi

Na galeria abaixo, feita com imagens aéreas e de satélites, é possível ver o ritmo de crescimento em Jardim Camburi, com duas significativas explosões demográficas na região. A primeira delas acontece entre 1969 e 1974, na época do chamado "milagre econômico brasileiro".

O contexto era de uma profunda crise do café, então base da economia capixaba. Com os preços das sacas em queda, o governo estadual adotou a política de "erradicação dos cafezais", comprando o café excedente e determinando a queima de cafezais para reduzir o preço.

Esse processo levou a uma aceleração do êxodo rural, com muitos capixabas do campo vindo para a cidade em busca de emprego. A obra do Porto de Tubarão, que foi de 1962 a 1966, era um atrativo para esses trabalhadores.

No cenário nacional, o governo militar queria modernizar a indústria brasileira e botou em prática o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Apesar do aumento da dívida nacional – que agravou a profunda recessão nos anos 1980 –, o plano possibilitou a construção da primeira usina de pelotização da então Companhia Siderúrgica Vale do Rio Doce (CVRD, hoje Vale) em 1969; a segunda usina em 1973; a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) em 1983 e a Aracruz Celulose, em 1978. Todos esses grandes projetos levaram uma alta de migrantes do interior e de outros Estados para Jardim Camburi.

Jardim Camburi 1955-2020

Criado em 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida, com subsídios para aquisição de casa própria, gerou um novo aceleramento no crescimento habitacional de Jardim Camburi. De 2003 a 2020, o número de residências no bairro cresceu de 14.940 para 21.632, uma alta de 44%.

DE BAIRRO "DORMITÓRIO" A BAIRRO "CIDADE"

A carioca Darci Rodrigues Lopes, de 80 anos, viu o bairro crescer desde o início dos anos 1970. Ela veio do Rio de Janeiro para Vitória em 1971, quando o marido assumiu o posto de delegado na capital capixaba. Passou por Jacaraípe e Goiabeiras antes de se adaptar em Jardim Camburi, de onde diz que "só sai morta".

"Quando eu vim, o bairro estava começando, tinha pouco calçamento, alagava muito. Tinha lugares que a gente atravessava em pinguela. Hoje tem tudo aqui por perto, tem shopping, tem banco, dá para fazer de tudo sem sair do bairro. Não troco isso aqui por nada" Darci Rodrigues Lopes - Moradora de Jardim Camburi desde a década de 1970

O advogado Enock Torres lembra quando comprou seu primeiro apartamento, em 1978, no promissor bairro de Jardim Camburi. Na época, a maioria das casas ficava próximas à Rodovia Norte Sul. Ele, que morava na Praia do Canto, se mudou para o bairro só em 1991. Lá, ele se envolveu com a associação de moradores e foi presidente da entidade em 2013. Para ele, a distância do Centro de Vitória fez com que o bairro se desenvolvesse comercialmente, até ter esse caráter de "bairro-cidade" como é hoje.

Enock Sampaio, morador antigo de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"Até 1991, quando eu vim morar aqui, era um bairro dormitório. As pessoas moravam aqui, mas trabalhavam no Centro, na Praia do Canto, Praia do Suá ou mesmo em Jardim da Penha. Com o crescimento populacional, os comércios que se estabeleceram aqui prosperaram. Hoje temos de tudo, de lojas, supermercados, shopping, faculdade e até a nossa própria companhia de Polícia Militar. Dá muito bem para uma pessoa viver toda a vida dela, de morar, estudar, trabalhar e consumir sem sair do bairro", analisa.

O bairro tem de tudo mesmo. De acordo com dados do Sebrae, são 4.170 estabelecimentos registrados em Jardim Camburi, de 94 nichos diferentes. O ramo com maior abundância na região é o de salões de beleza, com 447 no total. Em segundo lugar vêm as lojas de roupas e confecções, com 444 unidades. Supermercados, são 10 em Jardim Camburi, além de 83 minimercados, armazéns e mercearias.

O PAI DE JARDIM CAMBURI

José Maria Vivácqua dos Santos (à direita, apontando para o mapa do bairro): o pai de Jardim Camburi. De óculos, o então prefeito da capital, Setembrino Pelissari Crédito: Acervo familiar

Para quem frequenta Jardim Camburi, o nome de José Maria Vivácqua dos Santos não é nada estranho. A avenida que carrega seu nome, também conhecida como a parte norte da rodovia Norte Sul, ligando a BR 101 até a Caixa, é uma das mais movimentadas do bairro. A parte sul da via recebe o nome de Gelu Vervloet dos Santos, primeira esposa de José Maria. O que poucos sabem é que o empresário, que se autoproclamava o "criador" de Jardim Camburi, foi, de fato, uma figura emblemática no início do bairro.

Bem articulado, de conversa fácil e bem-humorado, José Maria era conhecido por suas superstições e também por ser o "criador" de outros bairros importantes do Espírito Santo. Sua carreira começou como dono de uma serraria, na época em que madeiras de lei eram extraídas das matas capixabas. Quando o setor madeireiro começou a esfriar, ele migrou para o ramo imobiliário. Os loteamentos que fez deram início a bairros como Santa Mônica (em homenagem à sua filha Mônica), em Vila Velha; Campo Grande e Jardim América, em Cariacica; e Pedra Azul, em Domingos Martins.

"Papai era um visionário. Ele conseguia olhar para onde a cidade ia crescer, isso fez com que ele começasse loteamentos em bairros que se tornaram bem populosos. Em Jardim Camburi, ele teve a visão de na parte de Santa Terezinha deixar 50% do loteamento para áreas verdes e praças. As ruas são mais largas, de 16 metros, para receber transporte público, coisa que naquela época ninguém pensava" José Eduardo Vervloet dos Santos - Filho de José Maria

Folclórico, José Maria mantinha atrás da porta de seu escritório um quadro com uma nota de um dólar. Em dias de poucas vendas, ele fazia uma "prece" para a sua nota da sorte. "Ele era muito supersticioso (risos). Ele virava para o quadro, passava a mão na nota e falava: vem dinheirinho, vem. Ele sempre tinha bala no escritório e defendia: 'meu filho, o açúcar acalma o cliente'", lembra José Eduardo, filho do empresário.

Outro costume que José Maria tinha era o de dar brindes para seus clientes. Eram tesouras, facas, entre outros acessórios, mas nunca era "de graça", ainda que fosse simbólico, ele exigia que recebesse ao menos uma moedinha de volta. "Tesoura e faca cortam a amizade, por isso não dou de graça, a pessoa tinha que me comprar, nem que fosse com pouco dinheiro", dizia, segundo seu filho.

À esquerda, José Maria Vivácqua dos Santos, o "pai de Jardim Camburi". À direita, um dos filhos, José Eduardo Vervloet dos Santos Crédito: Acervo da família

A construção do tradicional hotel Porto do Sol, em 1983, desativado em 2015 , também rendeu uma boa anedota para José Maria, contada no antigo jornal Calçadão, em 1999. Segundo ele, João Dalmaschio, fundador do hotel, procurou José Maria para comprar o terreno. O negócio foi fechado em cinco mil cruzeiros. Quatro dias depois, o comprador disse ter se arrependido e que não iria mais construir o hotel em Camburi.

"Agora você me dá três dias, porque o dinheiro eu já gastei", disse José Maria. Dois dias depois, Dalmaschio quis retomar o negócio, mas levou uma dura do "pai de Jardim Camburi": "agora o preço é de sete mil cruzeiros, para você deixar de ser indeciso".

Cariê Lindenberg se dividia entre o jornal A Gazeta e a construtora que ergueu as primeiras casas de Jardim Camburi Crédito: Guinaldo Nicolaevisky

JARDIM CAMBURI E A FUNDAÇÃO DE A GAZETA

A história do jornal A Gazeta também está vinculada a Jardim Camburi. A fundação do jornal, em 1928, havia sido uma ideia da família Nunes do Amaral, proprietária do primeiro loteamento da região. A proposta era criar um noticiário para que a empresa pudesse anunciar os seus terrenos. Em parceria com o então diretor do jornal Diário da Manhã, Thiers Velloso, foi criado o jornal A Gazeta. Havia até sorteio de lotes em Camburi para os leitores. A imobiliária não deu muito certo, mas o jornal continuou.