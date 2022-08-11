Conheça o bairro que tem mais eleitores do que 66 municípios no ES

Segundo o TSE, Jardim Camburi tem 36.507 eleitores Crédito: Proeng/Divulgação

Maior bairro do Espírito Santo, Jardim Camburi é gigante também para o apetite dos candidatos em busca de votos. Com seus 36.507 eleitores, o bairro de classe média de Vitória tem um eleitorado maior do que o de 66 municípios capixabas.

BAIRRO DOS UNIVERSITÁRIOS

O desafio está lançado: segundo o levantamento do projeto RDados, a partir das informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 36.507 eleitores, 18.129 têm ensino superior completo, o que representa 49,66% dos registrados. Tarefa árdua para convencimento.

NADA ÁCIDO

O governador Renato Casagrande (PSB) esteve presente na concorrida e tradicional feijoada da escola de samba Unidos de Jucutuquara. O socialista montou um belo prato da iguaria, mas dispensou o vinagrete.

PRESENTE!

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, esteve na reunião mensal do Estado Presente. Ele coordena a Força-Tarefa da Polícia Federal , que não tem a adesão da Polícia Civil e da Polícia Militar.

RESPEITO É BOM

Por falar no PF-ES, a corporação está fazendo uma campanha contra o assédio no ambiente de trabalho.

A TROPA DO CORONEL

O secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior, tem ficado conhecido nos burburinhos da caserna como “colecionador de capitães”. Ele tem à disposição 11 capitães, sendo que oito são destinados somente para voos com helicópteros.

NA BRONCA

Colegas de alta patente reclamam que, por conta do baixo efetivo de oficiais, às vezes não há capitães para comandar unidades como companhias, especialmente no interior do Estado.

CORONEL ATLETA

O coronel Nylton Rodrigues tem aproveitado a aposentadoria para desenvolver seu lado atleta. Tem sido figura frequente em corridas de ruas do Espírito Santo, além de praticar natação durante a semana.

O PERIGO CONTINUA

A coluna já havia registrado e, mais uma vez, o perigo tem ficado constante na rotatória da Rua Chafic Murad com a Rua Amélia da Cunha Dornelas, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Na manhã da última sexta-feira (5), uma idosa, que ia para a feira livre, quase foi atropelada.

É O FAMOSO QUEM?

Tem candidato a cargo importante no Estado recorrendo a “anfitriões” para poder ser reconhecido ou lembrado.

"IMPORTAÇÃO" DE CARNE

Moradores da Grande Vitória têm aproveitado para comprar carne de açougues do interior. Pessoal tem aproveitado a vinda de parentes do interior para conseguir o alimento com um preço mais em conta.

CACHOEIRENSE SOFRE...

Usuários dos ônibus executivos em Cachoeiro têm sofrido quando têm de ir ou sair do município para a Grande Vitória. Desde que a pandemia deu uma aliviada, a empresa responsável não voltou com uma quantidade suficiente de linhas. Os chamados carros paradores não contam mais com cobradores, o que obriga o motorista a ter de dirigir, pegar bagagem e ainda verificar as passagens.

CACHOEIRENSE SOFRE... 2

Para completar, a duração da viagem - para quem vai para a Grande Vitória - é digna de uma longa ópera, daquelas bem dramáticas: mais de três horas, com direito a estágios em Iconha, Rio Novo e Guarapari.

COMO ANTIGAMENTE

Pelos registros até agora disponíveis no TSE, ainda tem muito candidato que coloca dinheiro na Caderneta de Poupança.

BISPO 1 X 0 MISSIONÁRIAS

Também estão registrados para a disputa de uma vaga na Assembleia, até agora, um bispo e três missionárias, todos evangélicos. O bispo declarou bens, mas as missionárias não declararam nada à Justiça Eleitoral.

ALÔ, DONA MICHELLE!