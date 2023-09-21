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Mistério desvendado

Como faixa gigante da Festa da Polenta é colocada por cima da BR 262 no ES

Instalação do letreiro abre as comemorações da tradicional festa italiana em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 set 2023 às 06:50

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 06:50

Faixa gigante da Festa da Polenta instalada em cima da BR 262 no ES
Faixa gigante da Festa da Polenta instalada por cima da BR 262 no ES Crédito: Reprodução redes sociais
Quem desce das montanhas capixabas pela BR 262 com destino a Venda Nova do Imigrante já deve ter visto uma faixa gigante da Festa da Polenta colocada entre dois morros, muitos metros acima da rodovia. A instalação do letreiro ocorre todos os anos, desde 2009, e gerou dúvidas sobre como é colocado em um local tão íngreme.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Francisco Carlos Caliman, que faz parte do grupo responsável pela instalação e ajuda na organização da Festa da Polenta, explicou que a faixa é feita com uma espécie de rede que possibilita a passagem do vento e pode ser enrolada. 
“Foi colocado como uma cinta, ela tem 15 metros de altura e 130 metros de comprimento, ela é toda inteiriça e montada dentro do Polentão”, disse.
No início da empreitada, o grupo tinha que colocar a ponta de uma faixa em um morro e levar a outra ao morro da frente, atravessando a vegetação e a rodovia. "Era muito difícil passar as cordas, tinha que empurrar com bambu e subir pelo vale entre os morros", explicou.
"Foi muito dificultoso, muito trabalho para colocar a primeira vez, na segunda, na terceira, até que um dia nós pegamos e colocamos um cabo de aço, com 450 metros de comprimento, onde colocamos a faixa hoje"
Francisco Carlos Caliman - Membro da organização da Festa da Polenta 
Agora, com o cabo de aço, a equipe vai passando a faixa por ele. O trabalho se repete todos os anos desde 2009. Os organizadores não sabem a distância exata da faixa até o solo, mas estimam que a altura pode chegar a 200 metros. 
“É um grupo voluntário e todo ano vamos colocar ela. Tiramos, guardamos, acertamos quando tem algo estragado e fazemos isso todo ano. O lugar é muito íngreme, não é fácil de se colocar”, contou Francisco. 
Se o objetivo dos organizadores era chamar a atenção para da Festa da Polenta, pode-se dizer que eles têm conseguido. Recentemente, fotos da faixa repercutiram nas redes sociais, com dúvidas sobre como ocorria a instalação. 
Essa iniciativa surgiu a partir de um amigo de Francisco. “Ele foi em um casamento, chegou lá, viu um letreiro escrito no morro com flores e veio na cabeça dele colocar uma faixa na BR 262, chamando a atenção para a festa”, relembrou. 
A partir daí, veio a proposta de colocar a faixa avisando da Festa da Polenta para quem chega ao município pela BR 262. A ideia, no entanto, esbarrou em uma inicial falta de verba, vencida após alguns anos, e tinha outro desafio: não interromper o tráfego da rodovia, que nunca foi paralisado, segundo os organizadores.
Em algumas ocasiões, o grupo chegou a colocar uma faixa semelhante, desejando Feliz Natal. Em outras, conseguiu iluminar o letreiro da Festa da Polenta. Uma ideia que, segundo Francisco, os organizadores têm lutado para retomar. 

Festa da Polenta 2023

A 45ª Festa da Polenta ocorre nos dias 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. 

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