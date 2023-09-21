Como faixa gigante da Festa da Polenta é colocada por cima da BR 262 no ES

Faixa gigante da Festa da Polenta instalada por cima da BR 262 no ES Crédito: Reprodução redes sociais

Quem desce das montanhas capixabas pela BR 262 com destino a Venda Nova do Imigrante já deve ter visto uma faixa gigante da Festa da Polenta colocada entre dois morros, muitos metros acima da rodovia. A instalação do letreiro ocorre todos os anos, desde 2009, e gerou dúvidas sobre como é colocado em um local tão íngreme.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Francisco Carlos Caliman, que faz parte do grupo responsável pela instalação e ajuda na organização da Festa da Polenta, explicou que a faixa é feita com uma espécie de rede que possibilita a passagem do vento e pode ser enrolada.

“Foi colocado como uma cinta, ela tem 15 metros de altura e 130 metros de comprimento, ela é toda inteiriça e montada dentro do Polentão”, disse.

No início da empreitada, o grupo tinha que colocar a ponta de uma faixa em um morro e levar a outra ao morro da frente, atravessando a vegetação e a rodovia. "Era muito difícil passar as cordas, tinha que empurrar com bambu e subir pelo vale entre os morros", explicou.

"Foi muito dificultoso, muito trabalho para colocar a primeira vez, na segunda, na terceira, até que um dia nós pegamos e colocamos um cabo de aço, com 450 metros de comprimento, onde colocamos a faixa hoje" Francisco Carlos Caliman - Membro da organização da Festa da Polenta

Agora, com o cabo de aço, a equipe vai passando a faixa por ele. O trabalho se repete todos os anos desde 2009. Os organizadores não sabem a distância exata da faixa até o solo, mas estimam que a altura pode chegar a 200 metros.

“É um grupo voluntário e todo ano vamos colocar ela. Tiramos, guardamos, acertamos quando tem algo estragado e fazemos isso todo ano. O lugar é muito íngreme, não é fácil de se colocar”, contou Francisco.

Se o objetivo dos organizadores era chamar a atenção para da Festa da Polenta, pode-se dizer que eles têm conseguido. Recentemente, fotos da faixa repercutiram nas redes sociais, com dúvidas sobre como ocorria a instalação.

Até agora me perguntando como que fizeram isso??????? pic.twitter.com/ScVTBfxCBi — Larinha (@_larinea_) September 14, 2023

Essa iniciativa surgiu a partir de um amigo de Francisco. “Ele foi em um casamento, chegou lá, viu um letreiro escrito no morro com flores e veio na cabeça dele colocar uma faixa na BR 262, chamando a atenção para a festa”, relembrou.

A partir daí, veio a proposta de colocar a faixa avisando da Festa da Polenta para quem chega ao município pela BR 262. A ideia, no entanto, esbarrou em uma inicial falta de verba, vencida após alguns anos, e tinha outro desafio: não interromper o tráfego da rodovia, que nunca foi paralisado, segundo os organizadores.

Em algumas ocasiões, o grupo chegou a colocar uma faixa semelhante, desejando Feliz Natal. Em outras, conseguiu iluminar o letreiro da Festa da Polenta. Uma ideia que, segundo Francisco, os organizadores têm lutado para retomar.