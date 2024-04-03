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Custo de R$ 2,5 milhões

Como está a obra de reparo da lona do Terminal de Itaparica em Vila Velha

Ceturb-ES contratou empresa para realizar a obra, após estrutura se romper várias vezes em episódios de chuvas fortes na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2024 às 12:00

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 12:00

Correção

03/04/2024 - 6:59
A versão anterior da reportagem dava a entender que as obras no Terminal de Itaparica começaram neste mês. No entanto, a Ceturb-ES, que administra o local, reforçou que os reparos iniciaram ainda em fevereiro. O título e o texto foram corrigidos. 
As obras de reparo da cobertura do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, seguem em execução e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) afirma, mesmo com os avanços das atividades, não será necessário interromper a circulação de passageiros e ônibus.
"O serviço está conforme o cronograma, tendo sido concluída a primeira etapa que envolve, além do reparo, o tensionamento completo das membranas. Agora acontecem os ajustes e testes de escoamento nos cones que recebem a água da chuva que desce da cobertura", explicou em nota.
Máquinas seguem trabalhando nas obras de reparo no Terminal de Itaparica Crédito: Ceturb-ES
A intervenção foi orçada em R$ 2,5 milhões. O contrato com a empresa responsável pelas obras prevê que os serviços sejam concluídos em até 60 dias, contados a partir de fevereiro. As obras, segundo a Ceturb, começaram na segunda semana daquele mês. No entanto, ainda no dia 19 de fevereiro, o Crea-ES esteve no local e listou uma série de irregularidades
Como está a obra de reparo da lona do Terminal de Itaparica em Vila Velha
Desde a inauguração, em 2021, a estrutura se rompeu várias vezes, duas somente em janeiro deste ano, após chuvas fortes atingirem a cidade. 

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