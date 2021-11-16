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Ecos Mostra 2021

Mostra universitária discute impacto da acessibilidade na educação

Evento apoiado pela Rede Gazeta vai premiar dez alunos nas categorias fotografia, crônica e campanha publicitária
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:29

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:29

Ecos Mostra, evento apoiado pela Rede Gazeta, chega à 11ª edição na próxima sexta-feira (19)
Em 2019, evento foi realizado pela última vez de forma presencial; este ano, premiação será virtual Crédito: Reprodução/Ecos Mostra
Debatendo a acessibilidade e a educação, a Ecos Mostra, evento apoiado pela Rede Gazeta, chega à 11ª edição na próxima sexta-feira (19). A premiação, com mais de uma década, é realizada pelos alunos que participam da Empresa Júnior de Comunicação Social da Ufes. O encontro que vai revelar e premiar os novos talentos será no canal do Youtube da Ecos, às 20h.
Neste ano, ao todo, dez alunos são finalistas nas categorias fotografia, crônica e campanha publicitária. Os primeiros lugares receberão troféu e outras premiações oferecidas pelos parceiros. A Rede vai premiar os vencedores com dois meses de assinatura, gratuita, do Clube A Gazeta. Por conta do distanciamento, os mimos serão entregues nas casas dos ganhadores.
Segundo a coordenadora de Eventos da Ecos, Laura Gomes, o tema “Sem acessibilidade, sem educação” foi escolhido pelo impacto causado pela pandemia de Covid-19. “Percebemos que durante a pandemia os estudantes passaram por dificuldades. As pessoas com deficiência da nossa universidade talvez tenham enfrentado muito mais pela falta de acessibilidade e de amparo. Quisemos trazer isso neste ano para que todos consigam olhar para essa causa”, destaca.
O gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, pontua que eventos como este são importantes para a construção profissional dos jovens e aproximação da Rede com o meio acadêmico. “O fôlego e o talento de estudantes que participam dessas premiações são diferenciais no mercado de trabalho. A Rede Gazeta está sempre ligada às novas linguagens e formatos de fazer comunicação, e isso exige um contato constante com os novos profissionais e nossos parceiros”, frisa.
Mais informações estão no perfil do Instagram do evento.

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