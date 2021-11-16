Mostra universitária discute impacto da acessibilidade na educação

Em 2019, evento foi realizado pela última vez de forma presencial; este ano, premiação será virtual Crédito: Reprodução/Ecos Mostra

Debatendo a acessibilidade e a educação, a Ecos Mostra, evento apoiado pela Rede Gazeta, chega à 11ª edição na próxima sexta-feira (19). A premiação, com mais de uma década, é realizada pelos alunos que participam da Empresa Júnior de Comunicação Social da Ufes. O encontro que vai revelar e premiar os novos talentos será no canal do Youtube da Ecos , às 20h.

Neste ano, ao todo, dez alunos são finalistas nas categorias fotografia, crônica e campanha publicitária. Os primeiros lugares receberão troféu e outras premiações oferecidas pelos parceiros. A Rede vai premiar os vencedores com dois meses de assinatura, gratuita, do Clube A Gazeta. Por conta do distanciamento, os mimos serão entregues nas casas dos ganhadores.

Segundo a coordenadora de Eventos da Ecos, Laura Gomes, o tema “Sem acessibilidade, sem educação” foi escolhido pelo impacto causado pela pandemia de Covid-19. “Percebemos que durante a pandemia os estudantes passaram por dificuldades. As pessoas com deficiência da nossa universidade talvez tenham enfrentado muito mais pela falta de acessibilidade e de amparo. Quisemos trazer isso neste ano para que todos consigam olhar para essa causa”, destaca.