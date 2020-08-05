Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Exclusivos (UTI) no Espírito Santo vem se mantendo estável esta semana mesmo com as vagas destinadas exclusivamente aos pacientes de Covid-19 estarem sendo cedidas para atender outras especialidades médicas.

Nesta quarta-feira (05), 73,28% das vagas de UTI para pacientes com Covid-19 estão ocupadas. Atualmente, 655 leitos estão disponíveis exclusivamente para infectados pelo novo coronavírus em todo o Estado.

O número tem 60 leitos a menos do que o total conseguido pelo Estado durante a estruturação e expansão da rede de saúde pública na pandemia. A ampliação de leitos chegou ao total de 715, incluindo aqui os da rede pública, filantrópica e privadas, para atendimento

A taxa de ocupação de leitos sempre foi um dos principais fatores na tomada de decisões do governo estadual para lidar com a pandemia do novo coronavírus. Do mesmo modo, também foi o foco dos gastos públicos a ampliação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivos (UTI) para que não houvesse o colapso da rede pública de saúde.

Your browser does not support the audio element. Com taxa de ocupação estável, ES reduz UTIs exclusivas para Covid-19

Aumento

Apesar de nesta quarta-feira (05) a taxa ter se mantido semelhante à de semanas anteriores, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, comunicou que a expectativa é de que ela tenha um aumento nos próximos dias. O motivo é o remanejamento de parte dos leitos destinados à Covid-19 para atender pacientes com outras demandas médicas.

"Haverá uma migração muito grande de leitos para pacientes não-Covid-19. Temos quase 40 leitos já migrados e iremos continuar esse processo na medida em que continuarmos com uma ocupação em torno dos 70%", avisou o secretário.