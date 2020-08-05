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Pandemia

Com taxa de ocupação estável, ES reduz UTIs exclusivas para Covid-19

Nesta semana, o Estado passou a ceder leitos de UTIs criados para pacientes com Covid-19 para atender outras especialidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 20:31

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 20:31

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra
Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Exclusivos (UTI) no Espírito Santo vem se mantendo estável esta semana mesmo com as vagas destinadas exclusivamente aos pacientes de Covid-19 estarem sendo cedidas para  atender outras especialidades médicas.
Nesta quarta-feira (05),  73,28% das vagas de UTI para pacientes com Covid-19 estão ocupadas.  Atualmente, 655 leitos estão disponíveis exclusivamente para infectados pelo novo coronavírus em todo o Estado. 
O número tem 60 leitos a menos do que o total conseguido pelo Estado durante a estruturação e expansão da rede de saúde pública na pandemia. A ampliação de leitos chegou ao total de 715, incluindo aqui os da rede pública, filantrópica e privadas, para atendimento
A taxa de ocupação de leitos sempre foi um dos principais fatores na tomada de decisões do governo estadual para lidar com a pandemia do novo coronavírus. Do mesmo modo, também foi o foco dos gastos públicos a ampliação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivos (UTI) para que não houvesse o colapso da rede pública de saúde.
Com taxa de ocupação estável, ES reduz UTIs exclusivas para Covid-19

Aumento 

Apesar de nesta quarta-feira (05) a taxa ter se mantido semelhante à de semanas anteriores, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, comunicou que a expectativa é de que ela tenha um aumento nos próximos dias.  O motivo é o remanejamento de parte dos leitos destinados à Covid-19 para atender pacientes com outras demandas médicas. 
"Haverá uma migração muito grande de leitos para pacientes não-Covid-19. Temos quase 40 leitos já migrados e iremos continuar esse processo na medida em que continuarmos com uma ocupação em torno dos 70%", avisou o secretário.
As enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 62,07% de ocupação, com 675 leitos disponibilizados, segundo os dados do Painel Covid-19 desta quarta-feira (05). 

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