Com que palavra você definiria a cidade de Vitória? Conte para A Gazeta

De um lado, praias e monumentos históricos. De outro, gargalos no trânsito e medo da violência. Moradores e visitantes de Vitória convivem com esses extremos. Encantam-se com as belas paisagens, mas também podem demonstrar insatisfação com problemas que já fazem parte da rotina da Capital.

Entre as contradições e os desafios de uma cidade grande, Vitória completa 472 anos na próxima sexta-feira, dia 8 de setembro. Dentro das celebrações do aniversário, A Gazeta gostaria de saber: como você definiria a capital capixaba em apenas uma palavra? Que adjetivo, na sua opinião, resume a sua relação com a cidade?