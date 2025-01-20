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Registro raro

Com celular, morador de Vila Velha consegue registrar passagem de cometa

O cometa C/2024 G3 (ATLAS) pode ser o mais brilhante de 2025 e foi registrado no começo da noite desse domingo (19)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 jan 2025 às 18:01

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 18:01

Cometa raro é filmado cruzando o céu na Grande Vitória
O cometa raro foi registrado cruzando o céu na Grande Vitória Crédito: Ivan da Silva Mérico
O analista de dados, Ivan da Silva Mérico, flagrou o cometa C/2024 G3 (ATLAS) cruzando o céu de Vila Velha no final da tarde de domingo (19). Ele conseguiu registrar através do aparelho celular a aparição rara. Segundo especialistas, esse pode ser o cometa mais brilhante do ano. 
“Percebi que ele ficou bem visível entre 19h10 e 19h30 na direção onde o sol se põe”, explicou Ivan, que fez as imagens do bairro Glória.
Marcelo de Cicco, astrônomo, doutor em astrofísica planetária e coordenador do Projeto Exoss - que monitora meteoros - explicou que o cometa está cada vez mais distante da Terra e do Sol, podendo voltar a ser visto a olho nu apenas daqui a 100 mil anos.
“Quando ele está bem próximo ao sol, o brilho aumenta, mas depende da posição da Terra também, caso esteja se afastando dela, o brilho irá diminuir cada vez mais”, disse Marcelo de Cicco.
Mas, segundo Luciana Fontes, associada ao Projeto Exoss, ainda será possível ver o cometa nesta segunda-feira (20) com binóculos ou telescópios.

Morador de Vila Velha registra aparição de cometa

O cometa C/2024 G3 (ATLAS) foi descoberto em 5 de abril de 2024 pelo sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) em Río Hurtado, Chile.
Em 13 de janeiro de 2025, o cometa atingiu o periélio – o ponto da órbita de um planeta ou outro corpo celeste em que está mais próximo do Sol – aproximando-se a 0,093 unidades astronômicas (cerca de 13,9 milhões de quilômetros).

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