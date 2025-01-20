Com celular, morador de Vila Velha consegue registrar passagem de cometa

O cometa raro foi registrado cruzando o céu na Grande Vitória Crédito: Ivan da Silva Mérico

O analista de dados, Ivan da Silva Mérico, flagrou o cometa C/2024 G3 (ATLAS) cruzando o céu de Vila Velha no final da tarde de domingo (19). Ele conseguiu registrar através do aparelho celular a aparição rara. Segundo especialistas, esse pode ser o cometa mais brilhante do ano.

“Percebi que ele ficou bem visível entre 19h10 e 19h30 na direção onde o sol se põe”, explicou Ivan, que fez as imagens do bairro Glória.

Marcelo de Cicco, astrônomo, doutor em astrofísica planetária e coordenador do Projeto Exoss - que monitora meteoros - explicou que o cometa está cada vez mais distante da Terra e do Sol, podendo voltar a ser visto a olho nu apenas daqui a 100 mil anos.

“Quando ele está bem próximo ao sol, o brilho aumenta, mas depende da posição da Terra também, caso esteja se afastando dela, o brilho irá diminuir cada vez mais”, disse Marcelo de Cicco.

Mas, segundo Luciana Fontes, associada ao Projeto Exoss, ainda será possível ver o cometa nesta segunda-feira (20) com binóculos ou telescópios.

Morador de Vila Velha registra aparição de cometa

O cometa C/2024 G3 (ATLAS) foi descoberto em 5 de abril de 2024 pelo sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) em Río Hurtado, Chile.