Colocar o cliente no centro dos negócios alavanca resultados, diz especialista

CEO e especialista em soluções digitais, Felipe Lomeu, traz insights sobre a mentalidade Growth Crédito: Divulgação

É muito provável que, mesmo sem saber exatamente o que significa, que você já tenha lido, ouvido ou visto pessoas conversando sobre “growth”. Mas, afinal de contas, o que significa isso e como esse conceito pode impactar os seus negócios?

Para entender um pouco mais sobre o tema, o Fonte Hub - espaço de inovação e experimentação em audiovisual da Rede Gazeta - recebeu, na última segunda-feira (15), o especialista Felipe Lomeu. Ele, que é CEO da empresa de soluções digitais Tegrus, explicou que growth nada mais é que um mindset voltado a alavancas de crescimento para negócios.

Na entrevista a seguir, Lomeu detalha a importância desse conceito, os erros comuns a serem evitados e as tendências que devem estar no radar, sobretudo, de quem está no mercado de inovação. Confira o bate-papo:

Como você define growth para startups e qual a importância desse conceito nos dias de hoje?

Growth é um mindset que visa desenvolver o negócio usando alavancas de crescimento. De forma que coloque o cliente no centro, com produtos e processos que melhorem a sua vida, isso permite identificar gargalos e formular melhorias, trazendo mais eficiência para a operação.

Quais são os principais desafios que as startups enfrentam ao tentar escalar rapidamente?

O maior erro é tentar escalar sem encontrar o Product Market Fit (PMF), que é o "encaixe produto-mercado". A escala vem após um PMF bem feito. Após isso, os desafios a serem superados incluem recursos (pessoas e caixa) para suportar o crescimento; e o conhecimento centralizado, que dificulta a integração de novos profissionais e liderança experiente para tomar decisões difíceis.

Com a sua experiência em transformação digital, quais são as tendências mais promissoras que as startups devem considerar?

As startups devem usar soluções de inteligência artificial como um co-piloto (ou seja, um braço, uma extensão do seu time) no seu dia a dia, para trazer otimização de recursos e consequentemente ter mais eficiência operacional, liberando tempo e energia para o tático e estratégico.

Pode compartilhar conosco um exemplo de sucesso sobre growth que você já implementou?

Recentemente, ajudamos o Sicoob a aumentar as vendas segmentando e contextualizando a comunicação dos produtos. Em poucos meses, alcançamos recordes de vendas e faturamento em diversos produtos, incluindo aqueles em tendência negativa.

Quais são os erros mais comuns que você vê as startups cometendo em relação ao growth? E como evitá-los?

Os erros mais comuns são: focar no desenvolvimento de produtos sem consultar o cliente ideal e tratar os canais de comunicação de forma genérica. É crucial entender onde o cliente está ao longo do dia, para maximizar os pontos de contato e oportunidades de abordagem.

Com o crescimento do mercado de inovação e startups, quais são os conselhos que você daria para empreendedores que estão começando agora?