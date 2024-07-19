Colocar o cliente no centro dos negócios alavanca resultados, diz especialista

É muito provável que, mesmo sem saber exatamente o que significa, que você já tenha lido, ouvido ou visto pessoas conversando sobre “growth”. Mas, afinal de contas, o que significa isso e como esse conceito pode impactar os seus negócios?
Para entender um pouco mais sobre o tema, o Fonte Hub - espaço de inovação e experimentação em audiovisual da Rede Gazeta - recebeu, na última segunda-feira (15), o especialista Felipe Lomeu. Ele, que é CEO da empresa de soluções digitais Tegrus, explicou que growth nada mais é que um mindset voltado a alavancas de crescimento para negócios.
Na entrevista a seguir, Lomeu detalha a importância desse conceito, os erros comuns a serem evitados e as tendências que devem estar no radar, sobretudo, de quem está no mercado de inovação. Confira o bate-papo:
Como você define growth para startups e qual a importância desse conceito nos dias de hoje?
Growth é um mindset que visa desenvolver o negócio usando alavancas de crescimento. De forma que coloque o cliente no centro, com produtos e processos que melhorem a sua vida, isso permite identificar gargalos e formular melhorias, trazendo mais eficiência para a operação.
Quais são os principais desafios que as startups enfrentam ao tentar escalar rapidamente?
O maior erro é tentar escalar sem encontrar o Product Market Fit (PMF), que é o "encaixe produto-mercado". A escala vem após um PMF bem feito. Após isso, os desafios a serem superados incluem recursos (pessoas e caixa) para suportar o crescimento; e o conhecimento centralizado, que dificulta a integração de novos profissionais e liderança experiente para tomar decisões difíceis.
Com a sua experiência em transformação digital, quais são as tendências mais promissoras que as startups devem considerar?
As startups devem usar soluções de inteligência artificial como um co-piloto (ou seja, um braço, uma extensão do seu time) no seu dia a dia, para trazer otimização de recursos e consequentemente ter mais eficiência operacional, liberando tempo e energia para o tático e estratégico.
Pode compartilhar conosco um exemplo de sucesso sobre growth que você já implementou?
Recentemente, ajudamos o Sicoob a aumentar as vendas segmentando e contextualizando a comunicação dos produtos. Em poucos meses, alcançamos recordes de vendas e faturamento em diversos produtos, incluindo aqueles em tendência negativa.
Quais são os erros mais comuns que você vê as startups cometendo em relação ao growth? E como evitá-los?
Os erros mais comuns são: focar no desenvolvimento de produtos sem consultar o cliente ideal e tratar os canais de comunicação de forma genérica. É crucial entender onde o cliente está ao longo do dia, para maximizar os pontos de contato e oportunidades de abordagem.
Com o crescimento do mercado de inovação e startups, quais são os conselhos que você daria para empreendedores que estão começando agora?
Tenha clareza sobre o problema que você busca resolver e o que você está buscando construir para resolver esse problema. Pode ser, por exemplo, um negócio tradicional, um negócio baseado em franquias, uma startup, etc. Com essa clareza, defina os seus objetivos. Com essa mentalidade, você terá mais assertividade na hora de determinar os indicadores e números que serão necessários buscar desde o início do seu negócio, além de desdobrar o estratégico, tático e operacional com mais eficiência.