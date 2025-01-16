A área metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos , sofre há semanas com a força e a persistência dos incêndios devastadores. As áreas de uma cidade tida como a principal vitrine do cinema mundial agora aparecem para o mundo todo com um efeito de destruição. Residências foram completamente devastadas pelas chamas, incluindo mansões de famosos.

Mais de 20 pessoas morreram em decorrência do fogo. A cineasta capixaba Barbara Marques, de 37 anos, mora em Pasadena, cidade bastante afetada pela tragédia. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, ela contou como foram os dias desde o início dos incêndios e como o risco ainda muda a rotina dos norte-americanos. A região está em alerta ao menos até esta quinta-feira (16).

Os primeiros dias causaram grande destruição nas cidades da região. Ainda que o vento, responsável por alastrar o fogo, tenha perdido força, a péssima qualidade do ar e o risco de incêndio ainda são considerados alto. De acordo com números oficiais do governo local, atualizados até esta quarta-feira (15), 25 mortes foram confirmadas em decorrência das chamas. Há desaparecidos. Mais de 6 milhões de pessoas estão em ameaça de risco na região.

Your browser does not support the audio element. Cineasta do ES relata destruição causada por incêndios em Los Angeles: "Assustador"

"Tudo começou na terça-feira da semana passada aqui em Los Angeles, quando teve uma forte ventania. Parecia que as janelas iam quebrar, ventos que chegaram a 160 km/h, foi muito assustador. As queimadas ainda não estão controladas. O cheiro de fumaça é insuportável, a cidade está toda cinza, coberta por fumaça" Barbara Marques - Cineasta capixaba

A cineasta tem 37 anos e mora há sete nos Estados Unidos. Ela foi para o país a trabalho e mora atualmente com o namorado em Pasadena, cidade que fica a aproximadamente 20 minutos de Los Angeles. Entre quinta (9) e domingo (12), o casal foi para a casa de amigos no Estado de Nevada, onde encontraram um ambiente mais seguro. Ela e o companheiro não sofreram ferimentos ou prejuízo financeiro. A família dela, que mora em Vila Velha, acompanha a situação à distância.

Incêndios causam destruição em Los Angeles

Locais que eram frequentados pela capixaba e pelo namorado norte-americano sofreram diretamente com os incêndios. É o caso da Eaton Mountain, local onde faziam trilhas. Nos últimos dias, o panorama da região aponta uma gravidade menor dos incêndios - a situação, no entanto, não está 100% controlada.

Desde o início da tragédia, o governo local recomenda o uso de máscaras de proteção. A ideia é que a população não tenha contato direto com o ar poluído pelos incêndios. Alertas são enviados para os telefones celulares dos moradores em área de risco.

"O céu está azul, está limpo, mas eles ainda pedem o uso de máscara. O ar ainda pode representar algum risco para a saúde. É uma rotina bem limitada, saindo de casa de máscara, evitamos fazer as coisas na rua. Felizmente, não aconteceu nada com a gente, estamos bem e em casa" Barbara Marques - Cineasta capixaba

Este não é o primeiro incêndio registrado em Los Angeles. Quem mora na região, porém, relata que o atual cenário é o pior dos últimos anos. De acordo com levantamento do Cal Fire, o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia, o fogo consumiu mais de 160 quilômetros quadrados - a área é quase o dobro do território de Vitória, capital do Espírito Santo.

O combate ao fogo tem mobilizado equipes da Califórnia e de outros locais. Em alguns casos, o combate chega pelo ar, com mostram imagens feitas pela Guarda Nacional dos Estados Unidos.

Casas de celebridades também foram queimadas

Pessoas de diferentes classes sociais foram afetadas pelo fogo, inclusive milionários e celebridades do cinema. Os principais focos de incêndio atingem regiões conhecidas por concentrar famosos, como Mel Gibson e Paris Hilton. Os bairros ricos de Calabasas e Hidden Hills, na Califórnia, receberam uma ordem urgente de evacuação devido a um novo incêndio florestal que avança por West Hills, em Los Angeles. O local é endereço de famosos como a família Kardashian. As informações são do jornal Daily Mail.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable.?? When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7 — Paris Hilton (@ParisHilton) January 10, 2025

De acordo com o departamento florestal da Califórnia, mais de 12 mil construções foram danificadas ou completamente destruídas nos incêndios florestais que atingem Los Angeles.

No domingo (12), a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que o gabinete está trabalhando para reconstruir a cidade o mais rápido possível. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que foi posta em prática uma ordem executiva voltada para acelerar a reconstrução das casas destruídas em Los Angeles.

Ar seco e vento forte colaboraram para incêndios

Quem mora ou acompanha a situação em Los Angeles, como Barbara Marques, afirma: "Foi um vento muito forte. Essa foi a dificuldade", diz a cineasta. A impressão compartilhada pela capixaba é confirmada por especialistas ao redor do mundo. Conforme explicado pelo jornalista especialista em meteorologia da BBC, Simon King, os ventos secos removem a umidade da vegetação, o que facilita o início e a expansão dos incêndios.

A dificuldade dos bombeiros, portanto, é conseguir conter o avanço do fogo. Os chamados ventos de Santa Ana têm alimentado e espalhado as chamas. Os ventos chegam a 160 km/h.

De acordo com o meteorologista-chefe do escritório de Los Angeles do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), Ariel Cohen, a combinação dos ventos fortes com a baixa umidade "cria crescimento explosivo de incêndios". Cohen definiu a situação como "particularmente perigosa".

"Vai levar um tempo", diz capixaba sobre reconstrução

Mesmo com o risco ainda existente, norte-americanos já se mobilizam para tentar retomar a vida na Califórnia. Enquanto milhares de agentes atuam no combate às chamas, um verdadeiro exército foi montado para ajudar quem precisa.

"Acho que vai levar um tempo [para reconstrução]. Diante de toda essa dor, é muito bonito ver a comunidade se empenhando para ajudar as pessoas, com centros de doações. Isso é o que mais importa neste momento", diz Barbara Marques.