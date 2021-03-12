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Chuva no ES

Chuva causa alagamentos no bairro Cobilândia, em Vila Velha

Viatura da Defesa Civil transportou pessoas que não conseguiram chegar às suas casas no bairro; órgão alegou que não houve registro de ocorrências mais graves no município

Publicado em 11 de Março de 2021 às 21:13

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 mar 2021 às 21:13
Chuva causou pontos de alagamento em Vila Velha, principalmente em Cobilândia
Chuva causou pontos de alagamento em Vila Velha, principalmente em Cobilândia Crédito: Fernando Madeira
A chuva que atingiu Vila Velha durante esta quinta-feira (11) causou alagamentos no município, principalmente no bairro Cobilândia, na região próxima ao Canal Marinho. Segundo a Defesa Civil, nenhuma ocorrência foi registrada no município, mas pessoas tiveram dificuldades para chegar em casa por conta do nível elevado de água nas ruas.
O coronel Marcelo D'isep afirmou que não houve registro de ocorrências graves em Vila Velha e que os bairros mais afetados estão localizados próximo à Cariacica, onde a chuva causou muitos estragos nesta quinta (11). Ele contou, inclusive, que uma viatura da Defesa Civil fez o transporte de pessoas que tentavam ir para o município vizinho.
"A viatura da Defesa Civil fez o transporte de quatro pessoas, de Cobilândia para Sotelândia, que já fica em Cariacica. Eles estavam chegando do serviço e queriam passar de um bairro pro outro. Estamos percorrendo alguns bairros desde mais cedo. O lado de Cariacica está mais alagado e acaba afetando alguns bairros de Vila Velha. Algumas pessoas não estão conseguindo chegar em casa", acrescentou.
Chuva causou pontos de alagamento em Vila Velha, principalmente em Cobilândia
Chuva causou pontos de alagamento em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vila Velha informou que, nas últimas 24 horas, choveu cerca de 40 milímetros no município. O órgão reforçou que, até o momento, não houve registro de ocorrências como deslizamentos de barreiras ou casas inundadas e que a Defesa Civil está monitorando regiões onde possam ocorrer alagamentos e áreas de risco geológico.
A prefeitura informou também que, por conta das chuvas do domingo (7), três residências foram interditadas pela Defesa Civil, sendo duas em Jaburuna e uma em Ilha dos Ayres. Ao todo, de acordo com o órgão, sete pessoas se encontram desalojadas, abrigadas em casas de parentes.

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