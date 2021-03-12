Chuva causa alagamentos no bairro Cobilândia, em Vila Velha

"A viatura da Defesa Civil fez o transporte de quatro pessoas, de Cobilândia para Sotelândia, que já fica em Cariacica. Eles estavam chegando do serviço e queriam passar de um bairro pro outro. Estamos percorrendo alguns bairros desde mais cedo. O lado de Cariacica está mais alagado e acaba afetando alguns bairros de Vila Velha. Algumas pessoas não estão conseguindo chegar em casa", acrescentou.