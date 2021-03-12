Chuva causa alagamentos no bairro Cobilândia, em Vila Velha

A chuva que atingiu Vila Velha durante esta quinta-feira (11) causou alagamentos no município, principalmente no bairro Cobilândia, na região próxima ao Canal Marinho. Segundo a Defesa Civil, nenhuma ocorrência foi registrada no município, mas pessoas tiveram dificuldades para chegar em casa por conta do nível elevado de água nas ruas.
O coronel Marcelo D'isep afirmou que não houve registro de ocorrências graves em Vila Velha e que os bairros mais afetados estão localizados próximo à Cariacica, onde a chuva causou muitos estragos nesta quinta (11). Ele contou, inclusive, que uma viatura da Defesa Civil fez o transporte de pessoas que tentavam ir para o município vizinho.
"A viatura da Defesa Civil fez o transporte de quatro pessoas, de Cobilândia para Sotelândia, que já fica em Cariacica. Eles estavam chegando do serviço e queriam passar de um bairro pro outro. Estamos percorrendo alguns bairros desde mais cedo. O lado de Cariacica está mais alagado e acaba afetando alguns bairros de Vila Velha. Algumas pessoas não estão conseguindo chegar em casa", acrescentou.
A Prefeitura de Vila Velha informou que, nas últimas 24 horas, choveu cerca de 40 milímetros no município. O órgão reforçou que, até o momento, não houve registro de ocorrências como deslizamentos de barreiras ou casas inundadas e que a Defesa Civil está monitorando regiões onde possam ocorrer alagamentos e áreas de risco geológico.
A prefeitura informou também que, por conta das chuvas do domingo (7), três residências foram interditadas pela Defesa Civil, sendo duas em Jaburuna e uma em Ilha dos Ayres. Ao todo, de acordo com o órgão, sete pessoas se encontram desalojadas, abrigadas em casas de parentes.