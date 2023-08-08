Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem licenças

Centros de recuperação de dependentes químicos são interditados em Piúma

Um dos locais era exclusivo para homens e o outro para mulheres. Eles não tinham alvarás para o funcionamento e foram fechados por agentes municipais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 ago 2023 às 14:57

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 14:57

Piúma
Centros de recuperação de dependentes química são interditados em Piúma Crédito: Divulgação/Prefeitura de Piúma
Dois centros de recuperação para pessoas com dependência química foram interditados durante ação da gerência de fiscalização do município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a prefeitura, um dos locais era exclusivo para homens e o outro para mulheres. Eles não tinham alvarás para o funcionamento e os nomes dos locais não foram divulgados. 
Segundo o gerente de Fiscalização Municipal, Victor de Souza Silva, o órgão deu início a ações no mês de março, após tomarem ciência do funcionamento irregular de um suposto centro de recuperação, exclusivamente para homens, localizado no bairro Nova Esperança. Os proprietários não foram localizados para se manifestarem. 
“Após denúncias recebidas, agimos pontualmente no sentido de cessar tal funcionamento, informando e solicitando aos responsáveis para que apresentassem por meio de processo protocolado toda a documentação pertinente ao funcionamento regular do empreendimento, como alvará/licença do Corpo de Bombeiros, alvará emitido pela vigilância sanitária municipal, dentre outros”, explicou.
Durante ação fiscal, servidores da fiscalização foram surpreendidos com outra denúncia referente a outro suposto centro de recuperação, dos mesmos responsáveis, mas exclusivamente para mulheres, no Balneário Monte Aghá. O local, informou a prefeitura, também não tinha licença para funcionar.
Os locais, conforme a administração, foram notificados e posteriormente receberam auto de infração com interdição dos espaços, além de multa, que não teve o valor divulgado. O destino dos pacientes dos locais interditados não foi informado.

Ministério Público

O Ministério Público do Espírito Santo também foi procurado pela reportagem, uma vez que o local, no bairro Nova Esperança, já havia sido alvo de denúncias anteriormente. O órgão informou, por meio da Promotoria de Justiça de Piúma, que já havia instaurado Notícia de Fato para apurar e acompanhar a situação da instituição e, no dia 3 de maio de 2023, requereu ao município informações a respeito de fiscalização no local, a fim de verificar a regularidade e possibilidade de funcionamento.
"O município respondeu, em 21 de julho de 2023, que foi feita a interdição do 'Centro de Recuperação', com a retirada de todos os internos e com o encaminhamento deles para as famílias ou para instituições com certificação e licenciamento para o funcionamento", informaram por meio de nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma Prefeitura de Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados