CBN Vitória ao vivo: Justiça determina que imóveis em área preservada da Serra sejam demolidos

No programa desta terça (14), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (14), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Em entrevista, o procurador da República Carlos Vinícius Cabeleira explica qual ação do Ministério Público Federal (MPF) motivou a Justiça Federal a determinar que imóveis em área preservada da Serra sejam demolidos. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

