CBN Vitória ao vivo: diante dos casos de intoxicação por etanol, o que ocorre com as bebidas disponíveis em supermercados?

No programa desta terça (7), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (7), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h45, falaremos sobre os casos de intoxicação por metanol. Durante a conversa, diretora-geral do Procon-ES explica o que o estabelecimentos devem fazer diante das bebidas alcoólicas já disponíveis nos mercados, . Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

