CBN Cotidiano ao vivo: Whey, creatina e termogênicos: quando suplementar?

No programa desta segunda (06), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:04

No programa CBN Cotidiano desta segunda (06), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Boa Mesa CBN. a comentarista Roberta Larica explica quando é preciso suplementar whey, creatina e termogênicos.

No programa desta segunda (06), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: Whey, creatina e termogênicos: quando suplementar?

