CBN Cotidiano ao vivo: tem medo de envelhecer? Como a Filosofia enxerga o envelhecimento humano!

No programa desta quarta (1), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:54

No programa CBN Cotidiano desta quarta (2), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No dia do idoso, o comentarista Filicio Mulinari discute como a Filosofia enxerga o envelhecimento humano. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

