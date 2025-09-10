Home
CBN Cotidiano ao vivo: saiba quem deve se beneficiar com as mudanças no Imposto de Renda

No programa desta quarta (10), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:13

No programa CBN Cotidiano desta quarta (10), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli aponta quem vai se beneficiar com as mudanças no Imposto de Renda.

