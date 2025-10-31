Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: qual foi o melhor investimento em outubro?

No programa desta sexta (31), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:08

No programa CBN Cotidiano desta sexta (31), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro "CBN Investimentos", José Márcio de Barros fala qual foi o melhor investimento de outubro. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

